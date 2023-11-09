Релігійні організації за рік заробили понад 26 млрд грн: половина з них припала на Тернопільську область

У 2022 році чистий дохід релігійних організацій в Україні становить 26,4 млрд грн. У 2021 році дохід релігійних організацій був іще більшим – 33,5 млрд грн, а у 2020 році – 51 млрд грн.

Відповідну інформацію виданню “ГОРДОН” надали аналітики платформи великих даних VKURSI.

На початок листопада 2023 року в Україні налічують 27 106 релігійних організацій. Ідеться про юридичні особи, які зареєстровано за основним КВЕДом 94.91 “Дільність релігійних організацій”.

Пік реєстрацій припав на 90-ті роки, тоді щороку реєстрували приблизно тисячу нових релігійних організацій. У 2023 році з’явилося лише 234 нові релігійні організації, у 2022-му – 145, а у 2021-му – 205.

Лідери серед регіонів за кількістю зареєстрованих релігійних організацій:

Львівська область – 2614;

Тернопільська область – 1584;

Закарпатська область – 1494;

Київська область – 1406;

Хмельницька область – 1398.

Найменше релігійних організацій зареєстровано в Кіровоградській (450), Миколаївській (480) і Сумській (511) областях.

З 26,4 млрд грн, зароблених релігійними організаціями у 2022 році, половина припала на Тернопільську область (12,3 млрд грн). На другому місці за доходом опинилася Івано-Франківська область (2,1 млрд грн), на третьому – Львівська область (1,9 млрд грн). Далі йдуть Одеська (1,5 млрд грн) і Житомирська (1,4 млрд грн) області.

Найприбутковіші релігійні організації в Україні:

РО “Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української греко-католицької церкви”. Дохід у 2022 році становив 8,4 млрд грн;

РО “Львівська провінція згромадження Найсвятішого Ізбавителя (Редемптористи) Української греко-католицької церкви”. Дохід у 2022 році – 1,5 млрд грн;

РО “Релігійна громада (парафія) Святого Йоана Хрестителя Кам’янець-Подільської дієцезії римсько-католицької церкви у місті Старокостянтинів Хмельницької області”. Дохід у 2022 році – 1,26 млрд грн;

УГКЦ Пресвятої Євхаристії душпастирства молоді міста Львова. Дохід у 2022 році – 931 млн грн;

“Парафія Пресвятої Трійці” УГКЦ села Зарваниця Теребовлянського району. Дохід у 2022 році – 876 млн грн.

Цікаво, що до переліку найприбутковіших релігійних організацій не потрапила Свято-Успенська Почаївська Лавра – найбільша православна святиня на заході України та друга за важливістю в країні після Києво-Печерської лаври.

Згідно з даними VKURSI, єдина інформація про дохід Почаївської лаври, яка підпорядкована УПЦ МП, датована 2020 роком. Тоді лавра заробила 14,97 млн грн. Водночас у власності релігійної організації є 14 об’єктів нерухомості: 13 у місті Почаїв і один у Києві (двокімнатна квартира на вулиці Стрітенській, 13, отримана за договором дарування).

Окрім того, у Тернопільській області Почаївська Лавра має 42 земельні ділянки загальною площею понад 60 га. П’ять із цих ділянок лавра орендує, у 16 є власником, а у 21 випадку – правокористувачем. Ще одну ділянку здають в оренду.