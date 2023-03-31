Реактивний снаряд знайшли в лісі на Тернопільщині

За минулу добу рятувальники двічі залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Так, 30 березня о 22:21 в Гусятині виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,005 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ Головного управління.

Того ж дня о 12:25 у селі Вигода Копичинецької територіальної громади, під час планового технічного обстеження території, у лісовому масиві виявлено реактивний снаряд калібром 82 мм часів Другої світової війни. Небезпечний предмет вилучений та знищений того ж дня.

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