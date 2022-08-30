“Разом до перемоги”: у селах Тернопільщини влаштовують ярмарки для підтримки ЗСУ

Благодійні ярмарки для підтримки Збройних Сил України організовують у селах на Тернопільщині. Місцеві жителі власноруч готують різноманітні солодощі та сувеніри, продають їх, а виручені кошти спрямовують на потреби Збройних Сил України.

Акцію “Разом до перемоги” організували у селі Почапинці Підгороднянської громади. Ярмарок відбувся у школі.

“Ми готувалися до цього ярмарку більше тижня. Пекли різноманітне печиво, пампушки, кекси, торти. Потім усе посортували, прикрасили і продавали. Долучалися навіть діти. Також підготували символічні сувеніри, прикраси. Люди швидко все розкупили. Це радує. Зібрані кошти спрямуємо на потреби Збройних Сил України”, – каже жителька громади Ольга Кушнірук.

Благодійний ярмарок відбувся також і в селі Забойки. Всі зібрані кошти волонтери передадуть на потреби українських захисників.