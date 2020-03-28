Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук спільно з колективом Тернопільської обласної аптеки № 78 передали благодійну допомогу для медзакладів районів Тернопільщини.

У пакунках, які відправили в різні куточки області, – шпателі, рукавиці, мурашиний спирт, марля, стерильні серветки, дезінфікуючі засоби для обробки рук та поверхонь.

Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук каже, ці засоби допоможуть виявляти та локалізувати поширення інфекції.

– Спільними зусиллями з аптекою № 78 ми передали в райони та Тернопіль пробірки, дезрозчини, аби медики мали з чим працювати у вогнищі коронавірусу. Можливо, для когось це – незначна допомога, але хочу зазначити, що ці засоби є дуже важливими для медиків, працівників лабораторних центрів. З їх допомогою ми зможемо виявляти випадки інфекції та оперативно працювати над недопущенням поширення хвороби. Хочу відзначити, що краяни вже усвідомили важливість дотримання правил карантину. Вони залишаються вдома і просять про це своїх рідних та близьких. Це надзвичайно важливо для нас. Однак сьогодні нам поки рано розслаблятися, бо вірус далі поширюється. Спільними зусиллями поліції, рятувальників, медицини, працівників лабораторного центру ми діагностуємо, локалізовуємо вогнище, проводимо заходи, щоб не допустити розповсюдження, – зазначив Віктор Овчарук.

Директорка аптеки № 78 Ольга Жеруха пояснює, що колектив закладу намагатиметься й надалі дбати про медиків області.

– Наш колектив прийняв рішення забезпечити лікувальні заклади необхідним. Ми розуміємо, що хворі йдуть спочатку до нас, а вже потім до лікарів. Якщо медики захворіють, то про людей не буде кому дбати. Тому ми вирішили, бодай в невеликій кількості, але надати медзакладам благодійну допомогу. Якщо надалі режим нашої роботи не зміниться, продовжимо допомагати лікарям, – додала Ольга Жеруха.