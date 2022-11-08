Радянський літак, який багато років бовванів над парком Національного відродження на Східному масиві, нарешті продали з аукціону.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За радянський металобрухт з крилами міська рада виручила понад пів мільйона гривень. За ці коти уже придбали три дрони для військових.

“Літак – продано! Пам’ятник у вигляді старого радянського літака, який був на вході у парк Національного відродження, купили з аукціону. Зрозуміло, що радянський мотлох мало кому потрібен. Але заради допомоги армії, підприємці його купили. За виручені кошти та кошти бюджету придбали дрони Мавік 3 – 2 шт. та Мавік 2 – 1 шт. на загальну суму 539 436 грн. Нехай вони допомогають якнайшвидше здобути перемогу!”, – розповів Сергій Надал.