Серія майстер-класів з писанкарства «Великодні візерунки» триває у Тернопільському обласному художньому музеї. Це традиційний захід, який щороку, напередодні Великодня, у музеї проводять спільно з Тернопільським обласним методичним центром народної творчості.

Перший майстер-клас пройшов 4 квітня. Ще два відбуватимуться 5-6 квітня з 11 до 13 години дня. У перший день своїми знаннями і вміннями з присутніми ділилися Катерина Поднєжна – майстриня народних промислів з Кременця та Ярослав Осадца- народний майстер з писанкарства з Тернополя.

– Техніка, якою ми з дітьми розписували писанку називається шпилькова, – розповів Ярослав Осадца. – Це найдавніша техніка, яка взагалі була, її використовували ще тоді, коли не винайшли металу, а писали звичайною кісткою. Щоб писати писанку треба мати хороший настрій, тому що енергетика передається на яйце і його розписують не для того, щоб воно було кольоровим, а для того, щоб цю писанку подарувати комусь – це своєрідне побажання. Тому писанка має бути створена з хорошим настроєм. Писанки пишуть у великодній піст тому, що людина в цей час постить, молиться, думає тільки про хороше і ця енергетика накопичується в яйці. Ми писали сонечко, букети, ластівки, зірочки, щоб швидше прийшла весна, прилетіли птахи.

Як відзначають у музеї, учасники майстер-класу дізналися про символіку кольорів, особливості орнаментів та взявши до рук писачок, спробували створити свою неповторну писанку. А після завершення дійства директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Вермінський вручив майстрам грамоти.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці



