В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей за тиждень провели рекордну кількість майстер-класів з традиційного воскового розпису писанок.

Через велику кількість охочих спробувати себе у цьому давньому народному ремеслі, працівники сектору естетичного виховання організували аж 5 майстерок в рамках проєкту «Простір натхнення та творчості».

Розпис великоднього яйця – це давнє мистецтво, яке сягає корінням ще у часи Київської Русі. З приходом християнства, традиції пошанування матінки-землі за усі дари та багатства, якими вона щедро ділиться з людством – залишились незмінними. Здавна яйце вважалось символом початку нового життя, прототипом сяючого весняного сонця, а отже писанки в наших великодніх кошиках – це дивовижний синтез двох потужних енергій – природної та духовної.

Учасниками майстер-класів стали читачі бібліотеки, дорослі та маленькі тернополяни , а також учні шкіл та гуртків, які скористались бібліотечною послугою «Майстер-клас на замовлення». З кожною групою учасників бібліотекарі проводили детальний інструктаж, адже писанкарство – праця нелегка і скрупульозна. Для роботи використали традиційні матеріали та засоби – розкришений віск, писачок, оболонка курячого яйця, а також посудини з барвниками.

Всього до передвеликодніх майстерок долучилось 85 учасників! Це так прекрасно, що українські традиції, давні ремесла та вірування не зникають з плином часу, а навпаки – викликають цікавість і знаходять своє продовження серед представників сучасного покоління.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей