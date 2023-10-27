Писала про “нацистів” і “придурків галичан”: будуть судити ватницю, котра втекла від війни на Тернопільщину

За матеріалами СБУ на Тернопільщині судитимуть інтернет-агітаторку, яка поширювала у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовувала збройну агресію рф.

Слідчі спецслужби скерували до суду обвинувальний акт із доказами вини уродженки м. Попасна, повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну жінка оселилася у Тернопільській області та розповсюджувала у мережі деструктивний контент з російських інтернет-ресурсів, використовуючи особистий профіль у заборонених соціальних мережах.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачена майже впродовж року поширювала ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди, в тому числі й образливі дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки».

У оприлюднених нею матеріалах містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну у розв’язанні війни та виправдати окупацію частини територій нашої держави. Крім того, агітаторка своїми дописами не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала їхні злочини.

Висновки судової лінгвістичної експертизи підтвердили наявність у оприлюднених нею матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За публічне поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.