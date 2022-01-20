Прийшов додому: знайшовся неповнолітній тернополянин, який був оголошений у розшук

Працівники поліції встановили місце знаходження неповнолітнього парубка.

19 січня до працівників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення Мудрика Дмитра Тарасовича. Чоловік попросив розшукати свого сина 2006 року народження, який вийшов з дому та не повернувся.

На пошуки хлопця було заділо весь особовий склад територіального підрозділу поліції. 20 січня парубок повернувся додому. За час відсутності об’єктом злочинних посягань він не став, повідомляють у поліції.