Прийшли додому і побили: сільські розбірки на Тернопільщині завершилися криміналом

У потерпілого медики діагностували травму, що належить до ушкоджень середньої тяжкості.

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки Мельнице-Подільської громади про те, що невідомі особи нанесли тілесні ушкодження її 16-річному сину. Допоки лікарні надавали медичну допомогу неповнолітньому, правоохоронці з’ясовували за яких обставин він отримав травму.

Правоохоронці встановили, що до побиття хлопця причетна компанія із 4 осіб – жителів одного із сіл Мельнице-Подільської громади. Усі віком від 26 до 17 років.

За попередніми даними, між ними виник конфлікт. Хлопці прийшли до будинку потерпілого. Словесна суперечка переросла у бійку.

Наразі правоохоронці опитують свідків та встановлюють всі обставини події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.