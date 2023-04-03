В скорботі та жалі зустріла Лановеччина свого загиблого стрільця-снайпера Миколу Юрчишина, чиє життя обірвалось на Донеччині.

2 квітня він назавжди повернувся до рідного дому на щиті.

Живим коридором похоронний кортеж провели мешканці сіл Верещаки, Лопушне та Вишгородок, а на центральній площі міста Ланівці сотні земляків прийшли віддати шану загиблому солдату.

“Велика та гірка ціна свободи нашої країни, новітню історію якої творять такі мужні воїни, як Микола Юрчишин”, – ідеться у зверненні Лановецької міської ради.

Чин похорону відбудеться у понеділок о 10-й годині на подвір’ї рідного дому військового.

Вічна пам’ять Герою!