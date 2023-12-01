Прикривалися дітьми: під час виселення з собору представники московського патріархату влаштували провокацію

За словами місцевих, представники УПЦ МП добре знали про виселення, адже завчасно забрали свої речі. Але залишили студенток для “картинки” про “утиски”.

У Кременці на Тернопільщині державна виконавча служба разом з правоохоронцями 30 листопада виселила представників УПЦ МП із історичного Свято-Миколаївського собору та комплексу споруд біля нього. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, передає ТСН.

Зауважимо, що договір на оренду та користування приміщенням церковного комплексу завершився в лютому 2023 року. Попри рішення суду, Московський патріархат відмовлявся передавти приміщення Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Крім цього, на території собору, розташовувалося регентське училище УПЦ МП.

“Дякую поліцейським та співробітникам іншим правоохоронних структур за якісно виконану професійну роботу. Всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку. Тепер можемо ствердно сказати, що Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність”, – підсумував він.

Чергова провокація УПЦ МП

Сьогодні підконтрольні УПЦ МП інтернет-ресурси та інші пропагандистські видання зчинили галас, що мовляв українська влада без попередження виселяє студенток на мороз, нібито навіть не дозволивши забрати речі.

“Поліцейські вривалися просто в келії, де в цей час спали вихованки, вимагали збирати речі і негайно виходити на вулицю”, – запевняли підконтрольні УПЦ МП ресурси

Це все супроводжувалося численними фото та відео, знятими з “правильного” ракурсу.

Проте, як пишуть у Мережі, керівництву монастиря і училища повідомили ще 1,5 місяці тому про виселення. Але вони проігнорували це. Крім того, вони ігнорували офіційні приписи на звільнення приміщень.

Священник ПЦУ з Кременця Володимир Бурак повідомив, що представники УПЦ МП добре знали про виселення, адже завчасно забрали свої речі. А студенток вони залишили спеціально для “гарної” картинки про “утиски” проросійським ЗМІ.

“Настоятеля і парафію Міністерство культури повідомило, що продовжувати договір користування не будуть. Парафія подала в суд. Всі суди програли. Їм дали припис на звільнення приміщень, якого в законний термін вони не виконали, тому отримали і сплатили штраф. Також їм було знову дано припис і дано час на виселення. Його вони також не виконали. Після цього, згідно закону відбувається примусове виселення. Що і сталося. Все згідно закону.

Діти (студенти) не бездомні. Вони не були приписані до відповідних приміщень. Отож дорікання правоохоронцям про порушення прав дітей неправомірні.

До того, що прийдеться покинути храм священики були готові. Всі свої речі вони забрали: ризи, утвар, інше начиння храму, особисті речі… А дітей залишили навмисне, – для картинки. Не гарно прикриватися дітьми. Це стиль московських окупантів”, – зазначив Бурак.

Поліція діяла у межах закону

Як зазначив очільник Нацполіції Тернопільщини Зюбаненко, що студентів та викладачів регентського училища УПЦ МП перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання.

У коментарі “Суспільному” він додав, що під час виселення правоохоронці викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати і зібрати свої речі.

“Усе було цивілізовано. Нікого ні до чого не примушували, ніхто фізичної сили не застосовував. Поспілкувалися, надали автотранспорт, приміщення, куди переїхали люди”, – наголосив очільник Нацполіції регіону.

У якому стані приміщення собору

Директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин у коментарі ZAXID.NET повідомив, що після користування собором священниками УПЦ МП є пошкоджене майно, яке має історичну та культурну цінність.

“В соборі є пошкоджені фрески, є тріщини, відлущення, предмети мистецтва теж пошкоджені. Адже не дотримувався температурний та вологісний режим. У храмі зберігаються предмети мистецтва 18-19 століть, які мають високу мистецьку цінність. Вони потребують реставрації й консервації”, – каже Ільчишин.

Що відомо про собор

Миколаївський собор (Францисканський монастир) у Кременці був заснований 1606 року луцьким католицьким єпископом Марціном Шишковським.

1832 року після придушення польського повстання за указом російської імперської влади Францисканський монастир закрили. Його територію і споруди отримала РПЦ . Костел переосвятили на Миколаївський православний собор.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки в Почаївській лаврі. Обшуки в відбувалися у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Дмитро Гулійчук, ТСН