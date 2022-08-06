Правоохоронні органи підозрюють жителя Тернопільщини, котрий виправдовував збройну агресію РФ проти України, поширював антиукраїнські наративи у соцмережах.

«Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили про підозру жителя Тернопільщини, який активно пропагував у соціальних мережах антиукраїнські у наративи, виправдовуючи агресію РФ та глорифікуючи її армію (ст. 436-2 КК України)», – ідеться у повідомленні пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що уродженець Підмосков’я, який впродовж багатьох років жив у одному із селищ Тернопільського району, після повномасштабного військового вторгнення Росії систематично розповсюджував у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди, які обґрунтовували правомірність збройного нападу РФ на Україну та виправдовували воєнні злочини армії агресора.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні пропагандиста правоохоронці вилучили телефон та комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.

Злочин викрито спільно з Управлінням СБУ в Тернопільській області. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.