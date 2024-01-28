У Тернополі провели в останню земну дорогу захисника Олександра Торлупу з позивним “Дядя Саша”.

Чоловік був ветераном війни в Афганістані. Після повномасштабного вторгнення московитів він знову взяв до рук зброю, аби боронити рідну землю. Воював у найгарячіших точках фронту – під Бахмутом, Кліщіївкою. Серце захисника зупинилося у лікарні.

Про важку втрату повідомив тернополянин Олександр Варакута:

“Сьогодні в Тернопільській міській лікарні №2 під час лікування захворювання отриманого на фронті передчасно помер наш бойовий побратим, ветеран війни в Афганістані, військовослужбовець 3 роти 35 окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України солдат ТОРЛУПА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, 16.09.1966 року народження, позивний “Дядя Саша”.

З квітня 1985 року по листопад 1986 року брав участь у бойових діях в Афганістані.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт і в складі 35 окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України обороняв Сумщину, брав участь в боях під Бахмутом в районі Кліщіївки та на Харківщині.

Він ніколи ні на що не жалівся і сумлінно виконував поставлені йому бойові завдання.

Господи, дай сили і витримки дружині Ірині, дочкам Вікторії і Уляні пережити біль втрати.

Правління Тернопільської обласної Спілки ветеранів Афганістану висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і бойовим побратимам.

Світла пам’ять та царство небесне захиснику України”.