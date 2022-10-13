Протитанкову міну і два артилерійські снаряди знешкодили на Тернопільщині

12 жовтня піротехніками ДСНС знешкоджено два артснаряди та протитанкову міну часів Другої світової війни.

Так, о 10:15 в лісі поблизу с. Вілія Шумської територіальної громади Кременецького району під час проведення земляних робіт виявлено застарілий боєприпас, ідентифікований піротехніками ДСНС як артилерійський снаряд АС-45 мм часів Другої світової війни.

О 16:10 у полі поблизу с. Нестерівці Озернянської територіальної громади Тернопільського району під час проведення сільськогосподарських робіт виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено артилерійські снаряди АС-88 мм та 152 мм часів Другої світової війни, а також протитанкову міну ПТМ ТМі-43, виявлені напередодні в лісовому масиві поблизу сел. Дружба Микулинецької територіальної громади та у полі поблизу с. Гаї-Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!