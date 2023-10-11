Протягнув кілька метрів і навіть не зупинився: на пішохідному переході у Тернополі таксист збив жінку

Сьогодні вранці поблизу Першої міської лікарні швидкої допомоги у місті Тернополі під колеса автомобіля потрапила медсестра, яка переходила дорогу на «зебрі».

На жінку наїхало таксі, водій якої не лише не зупинився після інциденту, а ще й декілька метрів протягнув бідолашну дорогою. Про це повідомляє видання Тернополяни.

На місце події збіглися очевидці та працівники мед закладу, що на вул. Шпитальна. Викликали і працівників поліції, які відібрали зразки крові у горе-кермувальника для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі відомо, що медсестрі 45 років, вона перебуває у важкому стані в реанімації із діагнозом: закрита черепно-мозкова травма. За інформацією ЗМІ, чоловік та син потерпілої зараз захищають країну на фронті.