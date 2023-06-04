Пропонував інтим за гроші: у тернопільському парку збоченець чіплявся до дітей

Чіплявся до дітей та пропонував інтим за гроші.

Шокуючу розповідь опублікувала у Фейсбуці Катерина Піддубна, пише Файне місто. З її слів, літній чоловік кілька разів підходив до дітей та пропонував інтим, тримаючи в руках гроші.

«Події відбувались на дитячому майданчику в парку Сопільче!!! Дякуючи хлопцям з Національної Гвардії та па**уда була затримана і викликаний наряд поліції! Намагався дати хабаря працівнику Нацгвардії! Протокол складено», – розповідає жінка у дописі.

Зауважимо, офіційної заяви від поліції про цей випадок поки що немає.