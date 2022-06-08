Програв 14 тисяч євро: чоловік обікрав сусідку і спустив всі гроші в букмекерських конторах

В Чортківський районний відділ поліції звернулася жителька Товстенької ОТГ. Заявниця повідомила, що до її помешкання забрався злодій та викрав усі заощадження.

На місце подіїї виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Як встановили правохоронці, невідомий зумів потрапити до помешкання не пошкодивши ані замків на дверях, ані вікон.

У ході розслідування з’ясувалося, що крадієм виявився односельчанин потерпілої. Чоловік в минулому не притягувався до кримінальної відповідальності, однак тепер вирішив розбагатіти на чужих грошах.

Зловмисник по-сусідськи навідувався на господарство потерпілої. Якось дізнався, що господарі зберігають в хаті чималі гроші, тож вирішив привласнити частину аби зіграти в спортивний онлайн-тоталізатор. Непоміченим декілька разів пробирався до відчиненої хати і витягував зі сховку частину коштів. Однак виграти так і не вдалося. Крадій витратив близько 14 тисяч євро на ставки в букмекерських конторах, одяг та спиртні напої.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.