Жителька Козови передала поліцейським загублений гаманець з грошима. Правоохоронці оперативно розшукали його власницю.

До старшої дільничної сектору поліцейської діяльності (смт. Козова) Оксани Палійчук на ринку за допомогою звернулася продавець одного з торгових лотків. Жінка розповіла, що знайшла гаманець. Усередині були кошти та дисконтна картка однієї з мережевих аптек. Саме туди поліцейська одразу звернулася за допомогою. Фармацевти допомогли їй встановити власника пластикової карти.

З’ясувавши номер телефону, дільнична зв’язалася з власницею гаманця та повідомила про знайдену річ. Старенька мешканка села Йосипівка надзвичайно зраділа дзвінку. Пенсіонерка висловила щирі слова вдячності поліцейським та жінці, яка знайшла гаманець, зазначивши, що втрачені 1200 гривень можливо для когось і незначні кошти, а для неї – велика сума.

Поліцейські вдячні усім свідомим громадянам, які проявляють свідому громадянську позицію, чесність і доброту.