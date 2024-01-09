Прочісували річку: на Тернопільщині розшукують чоловіка, котрий зник чотири дні тому. ФОТО

У селі Слобідка Теребовлянської територіальної громади тривають пошуки чоловіка, котрий зник ще вночі з 4 на 5 січня.

Як повідомили у ДСНС, 8 січня до рятувальників з проханням допомоги у пошуку чоловіка звернулися працівники поліції. Зник 44-річний місцевий мешканець.

До пошуку залучили резервний караул державної пожежно-рятувальної частини. Фахівці ДСНС за допомогою надувного човна та іншого аварійно-рятувального обладнання провели обстеження русла річки Серет на ділянці у 4 кілометри. Втім, пошуки поки не дали результату.