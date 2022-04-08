Світ

Винищувачі для України

Відомий американський актор Шон Пенн виявив у питанні надання допомоги України більшу ініціативність і наполегливість, ніж офіційні особи провідних світових держав. Спершу він вимагав від організаторів цьогорічної церемонії вручення “Оскара” надати на ній слово Володимиру Зеленському, а пізніше звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську авіацію. Пенн просить їх витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МиГ. Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом склало б пів мільярда доларів. Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за три тижні.

Зайва хромосома

За стилем так заява більше пасувала б штатному кремлівському скомороху Владіміру Жириновському, якого днями нечистий забрав до себе на вічні гостини. Але зробив її прес-секретар В.Путіна Дмітрій Пєсков, і це зайвий раз доводить, що межа між здоровим глуздом і божевіллям у російській пропаганді нині стерта. За словами Пєскова, мешканці Європи мають особливий ген, який заважає їм перебувати у стані “взаємовигідного співіснування з Росією”. “У європейців є ген, який заважає їм звільнитися від цього лушпиння і перебувати з нами в стані взаємовигідного співіснування. Це якась чи то зайва хромосома, чи ще щось, але в них це є”, – проголосив головний речник кремля. А ще він додав , що “можна навчитися і з цією зайвою хромосомою” жити, а також “звикнути один до одного”. Хотілося б запитати у путінського “генетика”: скільки треба мати зайвих хромосом, щоб нормально уживатися нині з Росією? І як виглядатиме істота, наділена такою особливістю?

Україна

Премія Дарвіна

Звитяга неодмінно передбачає нагороду: віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук вважає, що російським окупантам, які копали окопи в лісах на Чорнобильській атомній електростанції, варто присудити “премію Дарвіна”. “Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в “зоні відчуження” Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують на номінацію на “Премію Дарвіна” цього року. Вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм пояснюватимуть лікарі у спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові”, – сказала вона. “Премія Дарвіна” – це віртуальна гумористична премія. Її щорічно вручають у соцмережах людям, які безглуздим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе. Обов’язковими умовами є відсутність дітей та оригінальний безглуздий спосіб заподіяння шкоди.

Одіозний олігарх – про геноцид і перемогу

На тлі російських варварів не такими одіозними здаються нині й ті, проти кого в мирний час було спрямоване пасивне народне невдоволення і вістря виступів політиків-популістів – вітчизняні олігархи. Найпомітніший з них – Рінат Ахметов – розповів про ситуацію в Маріуполі, а також про те, що збирається робити після перемоги над російськими загарбниками. “Люди помирають від спраги та голоду – це геноцид. Найжахливіше, що ми не можемо доставити нашу допомогу до Маріуполя і не можемо евакуювати людей, бо російські війська продовжують обстрілювати та блокувати наші колони. Група СКМ обов’язково пред’явить позов російській федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, заподіяні агресією. Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі. Поки що ж всі наші зусилля зосереджені на головному – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити, полегшити їхні біль та страждання”, – сказав він. На сталеливарних заводах Ахметова в районі Маріуполя було зайнято 40 000 осіб. Наразі діяльність підприємств призупинена.

Доки триватиме війна: прогноз мера Львова

Всім нам хочеться, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Але, як відомо, бажання і сувора реальність йдуть пліч-о-пліч не надто часто. На думку міського голови Львова Андрія Садового, війна продовжуватиметься до кінця літа. “Якщо до вересня гостра фаза закінчиться, то це буде добре – зазначив мер міста Лева і додав – все залежить від того, як світ акцептує (пригадався лексикон Віктора Андрійовича Ющенка – І.Д.) завершення активної фази війни. Сьогодні російська агентура в усьому світі закидає наратив, що Росія “не може програти”. А ми повинні дати ясно зрозуміти, що Росія таки програє цю війну і вже її програє. І її керівництво повинно тотально змінитися, тому що люди, які спричинили такий біль нашій країні, всьому цивілізованому світу, не мають права приймати жодних рішень і навіть сидіти за одним столом з тими, хто приймає рішення з точки зору світового порядку. Зараз всі світові організації повинні переосмислити свою роботу”.

Тернопілля

Не оминуло

Дотепер якось обходило боком, але, врешті-решт, не оминуло: на 39-й день війни Тернопіль дізнався, що це таке – ракетний удар. Дізнався, завдяки пильності нашої системи ППО, не найгіршим можливим чином, але… вирва, що її залишили уламки ракети здатна справити враження. Які мотиви тих, котрі ще недавно (в історичному вимірі) називали себе “братьями”: завдати школи інфраструктурі, чи натиснути психологічно? Сказати важкувато, але натомість безпомилково можна визначити мотиви тернополянина, який спокусився на чужий велосипед. Мабуть, не дивився свого часу “Бандитський Петербург”, в якому зловісний кримінальний бос Антибіотик говорив, що можна вкрасти велосипед – і залишити все здоров’я в тюрмі, а можна красти вагонами – і залишатися “на плаву”. Тепер, можливо, матиме нагоду пересвідчитися, чи так це насправді. А ще 1 квітня було не до сміху водієві і можливим пасажирам таксі – їх обстріляли невідомі й, судячи з усього, не з рогатки і не з “пневматики”. Сайт, який повідомив цю новину, додав, що чекає на коментар правоохоронців. Як повідомила поліція, в автівку щось прилетіло, але що саме – точно не відомо досі…