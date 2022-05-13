Світ

Як буде цього разу?

В історії Америки таке вже бувало: спершу вона заявляє про своє невтручання в європейські справи (так званий ізоляціонізм), а опісля все ж виявляється втягнутою в світову війну. Як воно буде цього разу? Наразі 73% американців нині підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні, що є найвищим показником з моменту вторгнення Росії в нашу країну. Попереднє опитування агентства Reuters, проведене ще до того, як виникло глобальне обурення через виявлення великого числа вбитих мирних жителів на Київщині, показало, що доставку зброї в Україну підтримували 68% респондентів. Останнє визначення громадської думки також засвідчило, що більшість демократів і республіканців схвалюють санкції США проти Росії і заявляють, що віддадуть перевагу тим кандидатам на проміжних виборах до Конгресу 8 листопада, які підтримують військову допомогу Україні. Напруженість між Вашингтоном і Москвою також посилює занепокоєння, що Росія може звично спробувати втрутитися в ці вибори.

Головне – опір

Андрій Зубов, російський політолог, історик і релігієзнавець відзначив, що хід війни в Україні виявився зовсім не таким, яким бачився Путіну. Він розраховував, що все буде так, як 8 років тому в Криму, коли жодного опору окупантам не було. За той час виросло покоління українців, які навчилися тримати зброю в руках – достатньо вміло, щоб не дати Росії перетворити українську кампанію на легку й безпроблемну прогулянку. Росія не бажає визнавати цього, пропонуючи Україні переговори за умови капітуляції української армії. Неважко уявити, який характер мали б такі переговори. Зрозуміло, піти на таке українська сторона не може. Зараз чи не єдина можливість протистояння Путіну – не протести в світі, не санкції, які мають довгостроковий характер і про які Путін не задумується. Головне, на думку А.Зубова – це опір української армії та стійкість українського народу.

Україна

Дерусифікація по-російськи

Нині в місті, як ніколи раніше, можна часто почути російську мову – переселенців зі сходу країни в нас вже досить багато. Коли чуєш її на вулицях, виникає подив щодо міри ідіотизму улюбленого коника московської пропаганди: “пригнічення російськомовного населення”. Тим часом Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія сама штовхає Україну до дерусифікації. “В Україні немає і ніколи не було мовної проблеми. А тепер ви, російські окупанти, її створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься з вами, з вибухами та вбивствами. Ви депортуєте наших людей. Ви цькуєте наших вчителів. Ви захоплюєте у полон наших мерів та українських активістів. Ви розставляєте на окупованих територіях бігборди із закликами не боятися говорити російською. Українські міста, де російська мова, як і українська, завжди була частиною повсякденного життя, ви перетворюєте сьогодні на руїни. Росія робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Це ще один вияв вашої самогубної політики”, – сказав глава держави.

Безпомічність поважної установи

На слух поважна і всесвітньо відома установа зі штаб-квартирою у східній частині Манхеттена останніми місяцями наслухалася на свою адресу чимало неприємних слів. Мабуть, це справедливо: скута своїм статутом і своєю бюрократією ООН демонструє прикру безпорадність і безпомічність в критичний період світової історії, якою, безумовно, є агресія Росії. Що й казати, якщо Росія має право вето і може заблокувати будь-яке неприйнятне для неї рішення. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував інформацію про те, що ООН вперше після початку військового вторгнення Росії в Україну готова висловити “глибоке занепокоєння щодо підтримки миру та безпеки в Україні”. Оце і є Рада безпеки ООН у всій своїй красі. Якщо після війни не буде створено реального механізму забезпечення міжнародного миру та безпеки, про таку ООН можна буде назавжди забути. Бо вона нікому більше не потрібна, крім власних чиновників, які “дуже занепокоєні”, – написав відомий дипломат.

Причина звірств

На думку політичного оглядача Івана Яковини, причину звірств російських солдат і офіцерів на українській землі слід шукати в системі виховання, яка утвердилася в Росії в останні 20 років (хоча, думається, і раніше там виховували далеко не джентльменів). “Бути нині в Росії добрим, порядним, совісним вважається чимось на кшталт недоліку, своєрідної неповноцінності. А на брутальність, поведінку, властиву типовим “бикам”, навпаки, дивляться як на цілком природну. Більше того – доцільну в стосунках між людьми. Результати усього цього ми й бачили в Бучі, Ірпені та інших українських містах і селах. Людиноподібні істоти, які чинили там звірства й усілякі неподобства, поводили себе якраз в рамках тих “понятій”, які їм заклав у голову стиль життя на їхній батьківщині. По-іншому вони просто нездатні себе вести”, – зазначив колишній росіянин, який з 2014 р. проживає в Україні. З цим можна погодитися – додавши, що, на жаль, представниками славного “бичачого” племені не обділена й українська земля…

Тернопілля

Свідомі громадяни

Технічний прогрес – все-таки велика справа. Шанувальники “Пригод Швейка…” пригадують, як колоритний фельдкурат Кац, добряче хильнувши до тюремної меси, веселив на відправі арештантів, а потім ледве виліз за допомогою прислужника на свого коня. Нині дихати перегаром на бідолашну тварину немає потреби: панотець у одному з районів, грунтовно “причастившись”, осідлав не коня, а іномарку. Керуючи нею, зустрів він на тернистій гріховній дорозі дерево, з яким і вирішив духовно і фізично поєднатися. Все ж самого “забулдигу” в рясі вищі сили начебто вберегли. Тим часом свідомі громадяни роблять все, щоб і в умовах відносного спокою їхні краяни не розслаблялися занадто, для чого регулярно влаштовують пожежі. З початку року їх зареєстровано вже 1098 (13 загиблих), і ентузіасти підготовки в умовах, наближених до бойових, зупинятися на цьому, судячи з усього, не збираються. А керівництво ОВА, здається, відшукало дієвий засіб впливу на батьків, які нехтують вихованням своїх чад. Тепер, у випадку вчинення правопорушень неповнолітніми, до військкомату відправлятимуть… недбалих татусів. Не виключено, татко юного бовдура, розписавшись в отриманні повістки, пошкодує, що свого часу не використав простий і надійний засіб контрацепції…