Світ

Слуга Господа і “путінський вівтарник”

Чи можуть порозумітися між собою два слуги Господні? Нібито й повинні б, але якщо один з них взяв і з радістю продав свою душу дияволу, то порозуміння може й не виникнути. І тоді спілкування їхнє відбуватиметься ніби паралельними курсами, без надії віднайти точки дотику – приблизно так само, як протікають нині розмови Путіна з тими європейськими лідерами, які намагаються достукатися до залишків його свідомості. Папа римський Франциск розповів про бесіду з патріархом РПЦ Кірілом Гундяєвим. Розмова тривала близько 40 хвилин. За словами понтифіка, агент ФСБ у рясі половину цього часу обґрунтовував йому причини вторгнення Росії в Україну. “Перші 20 хвилин із картою в руках він читав мені обґрунтування війни. Я вислухав і сказав йому: “Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми не можемо використовувати мову політики, але мову Ісуса”, – сказав Франциск. Також під час бесіди глава Ватикану сказав Кірілу, що “патріарх не повинен перетворюватися на путінського вівтарника”.

Далі – хіба що НАТО

Підтримка Заходом України у війні з Росією наближається до точки, за якою – хіба що пряма участь у ній збройних сил країн НАТО. Великобританія – серед перших в цьому плані. “Україну необхідно озброїти до такої міри, щоб вона могла повністю звільнити свої території в Криму і на Донбасі”, – заявила глава МЗС Об’єднаного Королівства Ліз Трас. “Це загальна війна, оскільки перемога України є стратегічним імперативом для нас усіх”, – підкреслила вона. Шефиня британської дипломатії також закликала західні країни допомогти Україні вигнати російські війська зі своєї території й зазначила, що якщо Путіну вдасться домогтися в цій війні своїх цілей, він може заподіяти “незліченні страждання всій Європі”. Також, за словами Ліз Трас, необхідно використовувати всі наявні економічні важелі для витіснення Росії з західних ринків. При цьому вона визнала, що війна в Україні може тривати “до п’яти років або навіть до десятиліття”, а Путін може застосувати зброю масового знищення у відчайдушній спробі вийти з глухого кута. І перше, і друге не дуже тішать, але якщо в нас буде обіцяна місіс Трас підтримка, то сумна перспектива зовсім не обов’язково стане реальністю.

Корекція радянської традиції

Радянсько-російська традиція “підганяти” реальні чи мнимі досягнення під якусь історичну дату давня і невмируща, однак цього року зазнає суттєвої корекції – завдяки сприянню ЗСУ. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що росіяни не будуть “штучно підганяти” військові дії в Україні під якусь дату, включаючи 9 травня. При цьому Москва хоче, як на її освічену думку, зовсім небагато: щоб Україна добровільно (!) припинила спротив. Лавров також додав, що темпи наступу на території України “не залежать від дат”, а провал путінської “спецоперації” він спробував пояснити тим, що російська армія нібито “мінімізує будь-які ризики” для українських громадян та російських військових. Після Бучі, Бородянки, а також вже близько 30 тисяч “упокоєних” назавжди своїх солдат це звучить більш ніж дивно, щоб не сказати – по-блюзнірськи. А ще російський міністр нагадав, що “в Радянському Союзі була традиція – обов’язково до якогось свята зробити щось велике, гучне”, і дав зрозуміти, що до 9 травня 2022 року армія РФ нічого подібного не зробить. Точніше, напевно, буде сказати, що їй не дадуть це зробити.

Україна

Фінал життя пропагандистів

Громадяни РФ на прізвища Соловйов, Скабєєва, Попов нині стали такими ж ненависними в Україні, як і російські політики і воєначальники, котрі розв’язали і ведуть війну проти нас. Президент Володимир Зеленський попередив російських пропагандистів, які виправдовують звірства РФ проти України, що фінал свого життя їм, в кращому випадку, доведеться провести за гратами. “Кожна нормальна людина в світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські військові знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей. Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатись лише одне – напрацювати на вирок майбутнього трибуналу. Який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика “Der Stürmer”. Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. В наш час уже не страчують. Але усім скабєєвим, іншим фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за гратами. В кращому випадку”, – сказав В.Зеленський.

Давня болячка

Навіть тепер не зовсім відходять в тінь прояви нашої давньої болячки. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонують на час війни дозволити корупціонерам, котрих ще не засуджено, поповнити державну скарбницю й уникнути відповідальності. Як сказано у пояснювальній записці, “в період військової агресії РФ прийняття даного законопроекту є життєво необхідним для розширення приватних джерел фінансової мобілізації, без шкоди завданням кримінального судочинства” (?). Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін зазначив, що цим самим ключовим корупціонерам країни пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують заподіяну (до війни) шкоду. Це, за його словами, дозволить фігурантам ряду резонансних справ замість реального покарання повернути частину награбованого і спокійно красти далі. На думку Шабуніна, якби ціллю законопроєкту було реальне наповнення бюджету за рахунок корупціонерів, то “відкупні” останніх мали би бути значно більшими, наприклад, відшкодування збитків у потрійному розмірі й обов’язкова здача слідству спільників за угодою з прокурором. “Без цих мінімальних вимог законопроєкт виглядає як спроба скористатися війною задля амністії соратників-корупціонерів”, – вважає голова ЦПК.

Тернопілля

Нехлюйство під час війни

Війна добряче зачіпає й наш начебто відносно тихий і віддалений від полів битв край. Відносно – тому що повітряні тривоги часом завивають і змушують декого таки ховатися, принаймні за двома стінами будівлі. Тим часом реальною перспективою став можливий дефіцит пального – через збільшення кількості транспорту і знищення російськими ракетами нафтобаз. Експерти прогнозують, що ціни на пальне можуть суттєво зрости. Психологи радять намагатися відшукати нотку позитиву навіть в суцільному негативі, отож залишається сподіватися, що і нетверезих або “обдовбаних” водіїв стане менше. А рядки повідомлення з одного з сіл району могли, в світлі подій останнього часу, викликати тривогу і навіть, можливо, деяку паніку: “цистерну розірвало, а її уламки розлетілися на 300-400 метрів”. Можна заспокоїти спільноту (якщо заспокоєння доречне в даному випадку): причиною нещасного випадку з летальними наслідками під час роботи з газозварювальним обладнанням став не російський “Калібр”, а порушення техніки безпеки. А загибель 11 людей на автошляхах області теж спричинили не кляті москалі, а кричущі порушення ПДР і “п’яна” їзда. Безвідповідальність, нехлюйство і необачність не поспішають вивітрюватися і в час війни…