Світ

Помста найсильнішим суперникам

Судова система Білорусі доводить, що м’якість не тішиться місцем серед її головних характеристик. Гомельський обласний суд засудив блогера і чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. За даними білоруського слідства, Тихановський та його наближені тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень в країні. При цьому він нібито через YouTube-канал “закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців”. Стверджується, що своїми висловлюваннями Тихановський “розпалював ворожнечу у суспільстві за ознаками соціальної власності”. Дружина Тихановського та лідер опозиції Світлана Тихановська вважає рішення білоруського суду помстою Олександра Лукашенка своїм найсильнішим суперникам. Інші фігуранти “справи Тихановського” також отримали солідний час на роздуми над життям: від 14 до 16 років колонії посиленого режиму.

Шкодять не лише собі

Своєю пристрастю до занять хімією, зокрема, новаторськими експериментами із застосуванням новітніх видів допінгу російські спортсмени, за сприяння медиків, які їх обслуговують, вже давно прославилися на весь світ. Звичним стали виступи на змаганнях найвищого рангу команд і окремих атлетів без супроводу гімну Росії та не під її прапором. А тепер от виявилося, що шкодити цим вони можуть не лише собі, а й представникам інших країн. У фінської біатлоністки Кайси Макаряйнен відібрали перемогу у загальному заліку Кубка світу за підсумками сезону 2013/2014 через 8 років. Це сталося через отой самий допінг, хоча провини самої Кайси в цій ситуації немає. Дискваліфікація росіянки Ольги Зайцевої дозволила норвежці Турі Бергер отримати декілька додаткових очок, яких раніше не вистачало для того, щоб випередити фінку. Тепер Макаряйнен – “лише” дворазова володарка Великого кришталевого глобусу. А Бергер завойовує другий титул у своїй кар’єрі.

Україна

Підозра замість вітань

Екс-Президент України Петро Порошенко показав своїм прихильникам, а заразом – і всім українцям, як має поводити себе законослухняний громадянин в той момент, коли до нього виникають запитання у правоохоронних органів. Коли слідчі ДБР підійшли до нього, щоб вручити повістку про виклик на допит, він видав щось таке, від чого з екрана телевізора сором’язливо запікало. Відтак поїхав (кажуть, у Туреччину), не звертаючи уваги на вигуки “дебеерівців”. Отож правоохоронці змушені були надіслати дещо Петру Олексійовичу поштою. Надіслати не завчасні новорічні вітання, а підозру в державній зраді. На їхню думку, п’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої (це вже легше).

Головний дороговказ

“Змитися з України”, – це гасло для багатьох нині залишається головним дороговказом. Не зважають, невдячні, на турботу держави про кожного і на заклики Президента до українців по всьому світу повертатися додому. Наша країна посідає 8 місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження. Лише цього року Україну залишили “з кінцями” більш як 600 тисяч людей. Загалом з 2011 по 2020 р. до країни не повернулися 2,6 млн.її громадян Судячи з показників 2021-го, можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн осіб. У першій половині 2010-х років Україну щорічно залишали близько 500 тисяч громадян. Ситуація трохи покращилася після 2014 року, проте з країни все ще виїжджали понад 100 тисяч людей щороку. Єдиним роком з позитивною статистикою став “коронавірусний” 2020-й – тоді через пандемію в Україну повернулося на 80 тисяч громадян більше, ніж залишило її.

Намисто зі звинувачень

Регулярні звинувачення у різних гріхах вже могли б утворити на шиї одіозного нардепа Віктора Медведчука віртуальне намисто. Це навряд чи позбавляє його апетиту чи впливає на сон, та все ж, мабуть, трохи нервує. Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у Медведчука незадекларованої нерухомості та автомобілів вартістю понад 73 млн гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році. Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів. Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень. Також не була задекларована земельна ділянка в АР Крим, право користування якою має його дружина. Крім того, НАЗК встановило, що нардеп не зазначив вартість 4-х автомобілів.

Тернопілля

Стратегічний об’єкт

Влада “файного” міста завжди уважно прислухається до думки його мешканців. І не проминає нагоди зайвий раз наголосити на цій своїй безсумнівній чесноті. Ось і тепер в одному з міських парків, з урахуванням неодноразових звернень тернополян, ведуться активні роботи з облаштування життєво важливого, сказати б, стратегічного об’єкта. Конкретно – сортиру, чи то пак, вбиральні. Спочатку його хотіли поставити в одному місці, але у відповідь на оті самі звернення вирішили змінити розташування. Та якщо в центрі області з облаштуванням об’єктів (включно з сортирами) все ніби гаразд, то на периферії – не так щоб дуже. Настільки не так щоб дуже, що в одному з райцентрів люди, втративши надію дочекатися ремонту аварійної ділянки дороги, запропонували покропити небезпечний шмат шляху святою водою – може, вбереже від лиха. Та все це – дрібні життєві прикрощі. Он відомий співак довірливо повідомив, що втомився від ворожнечі своєї колишньої та нинішньої дружин (хіба між ними в принципі можлива злагода?) і найбільше, про що мріє зараз – мир і спокій. Оце біда – так біда. А ви, дріб’язкові обивателі, про якісь там зміни локації сортирів та аварійні дороги…