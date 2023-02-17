Світ

З Вашингтону видно краще?

Важко сказати, чи з Вашингтону краще видно те, що відбувається в Україні, але Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ (всупереч прогнозам Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного). Водночас за океаном не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. “Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що Путін відійшов від своїх цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим”, – заявив він. За словами представника Білого дому, наразі ніщо не вказує на наміри Росії та її президента Владіміра Путіна всерйоз закінчити розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом або шляхом переговорів. “Насправді усе, що робить Путін, свідчить про протилежне: він прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, все ще шукає джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу”, – зазначив Кірбі.

Спорт поза політикою?

Фраза “Спорт поза політикою” нині сприймається не інакше як вияв політичної фальші. Керівництво МОК, на жаль, трактує її надто буквально, і значна частина світової спортивної громадськості з цим категорично не згодна. Минулого тижня Великобританія прийняла саміт з питання ймовірної участі Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024. Представники 35 країн ухвалили резолюцію про те, щоб вимагати усунення рашистських та білоруських представників від участі в літній Олімпіаді в Парижі. За підсумками зустрічі міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що наразі ці країни не ведуть мову про бойкот майбутніх Ігор. За його словами, поки що використовуватимуться інші методи впливу на надто вже русофільний МОК. Перелік країн так званої антирашистської коаліції ще не є остаточним. Серед її учасників – США, Великобританія, Німеччина (її громадянин – президент МОК Томас Бах – наразі йде “не в ногу” зі своєю країною), Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

Наступник царя за гороскопом

До подібної інформації можна ставитися скептично, та все ж… Відомий астролог і укладач гороскопів Влад Росс прогнозує, що в 2023 році він не бачить перебування Російської Федерації під правлінням Владіміра Путіна. Не забарився віщун назвати й прізвище наступника нинішнього російського президента – на його думку, бажаного для України та всього цивілізованого світу. “Є така людина, яка не сильно вляпалася в це лайно — мер Москви Сєргей Собянін. Якщо він прийде до влади, то абсолютно відмовиться від претензій на Крим і скаже, що ми на все згодні, тільки відмініть санкції проти нас – ми за це навіть віддамо вам Путіна”, — прогнозує астролог. За словами Росса, дуже важливо, щоб переміг саме Собянін, оскільки “серед цієї клоаки, усіх цих змій та скорпіонів він є найбільш пристойним російських лідером”. Сам же московський “градоначальник” зараз, мабуть, найбільше боїться, щоб це пророцтво не потрапило на очі Путіну – адже з історії відомо, що в Росії нерідко траплялося з тими, кого оголошували наступниками царя…

Україна

Інтригуючий сигнал для диктатора

Інтрига, особливо приємна, здатна заінтригувати ще більше – даруйте за тавтологію. Надто якщо стосується особи, яка тішиться нині ненавистю величезної більшості українців. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Владімір Путін отримає “дуже чіткий сигнал” на річницю повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого. За словами головного українського дипломата, це буде повідомлення рашистському диктатору не лише від України. “В ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться події, які надішлють дуже чіткий сигнал Путіну: що якщо він грає у гру на виснаження і думає, що час на його боці, то глибоко помиляється. Тому що єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і в цій війні він неодмінно програє”, – розповів Кулеба в етері національного телемарафону. “Це буде справді глобального масштабу подія. Точніше, події. І вони відбуватимуться у різних містах. Але головне – це їхній кумулятивний ефект”, – доповнив міністр. Звучить справді інтригуюче. Цікаво, яким буде ефект реальний?

Ще один інструмент для стримування противника

Українці, звісно, мріють, коли ЗСУ поженуть загарбників з території нашої країни, і вони втікатимуть, не розбираючи дороги. Наразі ж реалії війни диктують необхідність у підготовці підрозділів Руху опору, які мають бути готові до розвитку будь-якого несприятливого сценарію на театрі воєнних дій. За словами командувача Сил спецоперацій України бригадного генерала Віктора Хоренка, Рух опору – це основа спротиву, який відбувається на тих землях, де ворог вже зайшов, а також куди може зайти. “Це – люди, які можуть проводити розвідку, виявляти необхідні дані, координати і комунікувати з підрозділами Сил оборони України, перебуваючи при цьому у тилу ворога, на окупованих ним землях. Це досить дієво і приносить хороші результати”, – наголосив командувач. За його словами, ССО постійно проводить підготовку цих підрозділів, у тому числі на північних кордонах нашої країни, і це ще один дієвий інструмент для стримування планів противника.

Тернопілля

Причина негідних вчинків

Що є причиною негідних вчинків людей, або ж такого стану, коли вони втрачають голову, а разом з нею – і елементарну обачність? Дуже часто спонукальним мотивом є звичайна корисливість. Приміром, 62-річний житель одного з районів, на свою біду, виявився настільки “підкованим” в усіляких Telegram-каналах, що загорівся палким бажанням отримати через один з них 6000 грн. допомоги. Ліпше б, напевно, не влазив в оті новітні нетрі, а спокійно читав газети, оскільки скромне бажання отримати “на шару” 6000 обернулося для надміру довірливого краянина втратою власних 60 000 з кредитної картки. Інше імперативне бажання відчув 52-річний тернополянин, якому навколишній світ видався таким, що не дуже приємно пахне, отож він вирішив підкоригувати ці свої нюхові відчуття за допомогою кількох флаконів недешевої туалетної води, взятої в спеціалізованому магазині… без відома касирів. І коли вже зайшла мова про запахи, то СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генпрокурора вирішили, мабуть, довести, що якщо риба й гниє з голови, то це не означає, що те, що нижче отої голови, тобто на периферії, пахне винятково лавандою чи конваліями. Вирішили – і провели масштабну спецоперацію в Центральному апараті Державної митної служби, а також на 9 регіональних митницях. Тернопільська теж фігурує в цьому почесному переліку…