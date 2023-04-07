Світ

Дуже хороші шанси

Про майбутній контрнаступ ЗСУ нині не говорять хіба що абсолютно апатичні до всього люди. Міністр оборони США Ллойд Остін до таких, безумовно, не належить, і, беручи до уваги посаду чотиризіркового генерала, його оцінки заслуговують на увагу. Він вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західній зброї має “дуже хороші шанси” здійснити найближчим часом успішний контрудар по армії вторгнення. “Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, що Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55”, – зазначив очільник Пентагону. Він також додав, що країна-агресор дедалі більше відчуває нестачу артилерійських боєприпасів та інших необхідних речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї. Звучить ніби обнадійливо для нас, однак цікаво, коли ж сумарна допомога від наших західних союзників перевершить потенціал Росії вкупі з її нинішніми азійськими і перськими друзями?

Не ті інструменти

Розібратися в теперішній зовнішній політиці Угорщини, мабуть, не простіше, ніж одразу з першого ковтка визначити смакову гаму їхніх Tokaji Aszu чи Villanyi Rose. Хоча останні, на відміну від угорської дипломатії, в кінцевому підсумку не розчаровують. Глава тамтешнього МЗС Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що Росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює. “Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов’язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії”, – пояснив Сійярто. “Зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво”, – додав шеф угорського МЗС. Начебто цілком розважлива і прийнятна думка. Водночас Угорщина заявляє, що постачання країнами Заходу зброї Україні та санкції проти Росії не є тими інструментами, які можуть допомогти у встановленні миру. Можливо, miniszter Szijjártó вважає, що більш ефективним є підігрування Росії шляхом вставляння палок у роботу ЄС?

Друзі-республіканці

В українців від певного часу склалася думка, що демократи США – наші друзі, в той час як тамтешні республіканці – не так, щоб дуже… Наче для того, щоб це спростувати, віце-президент в адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа Майкл Пенс розкритикував противників допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Він, зокрема, зазначив, що у Республіканській партії США немає місця для апологетів російського диктатора Владіміра Путіна. А ще додав, що якщо дозволити Москві знищити Україну, то далі вона обовʼязково атакує країни НАТО, а тоді вже американцям доведеться таки воювати з росіянами. Також Пенс зазначив, що він не підтримує “карт-бланш” щодо зброї для України, але відмова або скорочення підтримки Києва у майбутньому може коштувати Америці дуже дорого. “Росію підтримує Китай, а без його сприяння у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року”, — сказав політик. У відповідь на постійні ядерні погрози з боку Кремля Пенс назвав Путіна маленьким та заляканим диктатором і наголосив, що США не повинні реагувати на них.

Україна

Держава-терорист без визнання

Очевидне на перший погляд не завжди є таким, якщо почати поглиблено його аналізувати. Зокрема, Росія давно “напрацювала” на заслужене визнання всім світом державою-терористом. Для цього, здавалося б, достатньо самих лише фотографій з Бучі. Однак, як виявляється, не все так просто і однозначно. Як вважає керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович, США не визнають Росію державою-терористом чи такою, що спонсорує тероризм тому, що в такому випадку втратять можливість вести з нею хоч якісь переговори стосовно нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо ж Росію визнають терористом, то вона може з відчайдушністю держави-ізгоя почати поставляти компоненти ядерної зброї режимам, які вже визнані світовим співтовариством терористичними. Хоча цілком можливо, що Москва вже це робить, допомагаючи, приміром, Ірану в створенні його ядерної програми – “на знак благодарности” за постачання ним дронів-камікадзе.

Генетично атрофовані негідники

У якусь патріотично-романтичну голову може одразу прийти думка: а чому б за таке, скоєне у час війни, та й не розстріляти? Стільки достойних людей гине на фронті щодня, то навіщо ж шкодувати кількох нечистих на руку мерзотників? Тим більше що їхні лави від цього не дуже порідшають… Державне бюро розслідувань виявило на Дніпропетровщині підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для військових ЗСУ. Зловмисники ховали там згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн. Про підозру повідомлено головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру. Одразу ж, як ведеться, відреагували користувачі соцмереж: “Не чіпали волонтерів – підняли крик про “розкрадання”. Почали перевіряти всіх “волонтерів” – знову крик “Тиснуть на волонтерів”. Вам не догодиш”, “Ті, хто під час війни краде в захисників – повні генетично атрофовані негідники”. Трохи занадто по-науковому, але – цілком правильно.

Тернопілля

Робота для рук і не тільки

У передвеликодню пору “файний” Тернопіль стає ошатнішим і чистішим завдяки рукам небайдужих і свідомих громадян. Нині ж отих рук, можливо, стало на одну пару більше: суд відправив на громадські роботи чоловіка, який заборгував неповнолітнім дітям аліменти всього лише за 10 років – якихось 162 949,69 грн. Вистачає роботи і для рук правоохоронців, які зайняті вилученням зброї, що її було роздано жителям краю на початку вторгнення Росії. Як повідомив очільник поліції області, “прийнято рішення про виважений підхід до цього питання”. Це, мабуть, варто розуміти як визнання того, що рік тому підхід був не дуже виважений? А тим часом у житті мешканців краю є місце й для турбот про майбутнє покоління: у благодійному фонді організовано табір для дітей віком від 12 до 17 років під назвою “Майже дорослі”, в якому дітки з користю проводять час. А деінде одна молодичка мала благородний намір влаштувати щось на кшталт табору “Цілком дорослі” й для цього шукала дівчат, котрі погоджувалися займатися проституцією. І, як і личить справжній наставниці, виявляла про них турботу, забезпечуючи житлом і приміщеннями для пікантної трудової діяльності. А щоб підопічних, бува, не загризли докори сумління, привласнювала значну частину зароблених ними коштів. Юридичною мовою це зветься сутенерством, і саме таке звинувачення нині “світить” (разом з наразі дуже скупим весняним сонечком) підприємливій господині так невчасно “прикритого” поліцією “блудилища”. Ріже слух російське слово? Ну, гаразд, тоді – maison de tolérance (себто, будинок терпимості). Французькою звучить якось більш вишукано…