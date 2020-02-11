Те, про що говорилося віддавна і очікувалося практично щодня, стало реальністю.

Притягнувши до себе величезний масив негативу, тобто сповна виконавши функцію цапа-відбувайла; наживши при цьому купу недругів (в тому числі й в особі Віталія Кличка), пересварившись з пресою, яка, заради справедливості, добряче допекла йому (таки було за що…), тепер уже екс-голова Офісу Президента Андрій Богдан може зітхнути з полегкістю. Чи навпаки – заскреготати зубами від злості. Сьогодні, 11 лютого Володимир Зеленський підписав наказ про його звільнення з посади…

До Андрія Богдана від самого початку перебування на його серйозному посту накопичилося чимало запитань. Залишимо осторонь обминання перепон люстрації – кваліфіковані й спритні юристи завжди знайдуть вихід з таких законодавчих закутків. Зосередимося на суто поведінкових моментах посадовця. По-перше, досить неприємно різала око його манера демонструвати на публіці, що він з Президентом – запанібрата. Хапання першої особи держави за плечі і змовницьке нашіптування йому чогось на вухо, перебивання його під час виступів і вставляння своїх реплік та коментарів було свідченням або елементарної відсутності культури, або ж цілком продуманими і розрахованими вчинками – дивіться, мовляв, який я “крутий”, можу дозволити собі те, що іншим – зась. По-друге, нашумілий візит у французький Сан-Тропе в період святкування Дня Незалежності й тамтешні розваги в товаристві звабливих красунь а також стиль його пояснень у соцмережах свідчили про що завгодно, але не про високий рівень тієї ж культури і свідомості. Сам В. Зеленський час від часу висловлював докори на адресу шефа свого Офісу, однак робив це ухильно, сказати б, делікатно, що лише, здається, зміцнювало у того впевненість у правильності своєї лінії поведінки і в своїй незамінності.

Але нічого вічного в цьому світі немає. Останніми місяцями А.Богдана все рідше можна було бачити в товаристві Президента. Не кажучи вже про знамениті підказки на вухо останньому та участь майже в усіх зустрічах. Було все-таки в тому нашіптуванні щось таке втаємничене, сокровенне, закрите для всіх інших… Настільки, що дотепники почали жартувати, мовляв, президент бачить шефа свого Офісу частіше, ніж… власну дружину. Низка ЗМІ ще восени почали писати про конфлікт між А. Богданом і впливовим помічником Президента Андрієм Єрмаком, який нібито виник через внутрішньополітичні питання. Останньою краплею, доводилося чути, стала церемонія зустрічі тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців, коли виникла суперечка, кому з двох де стояти. Святе місце, як відомо, порожнім не буває: іншим своїм наказом президент віддав крісло голови ОП саме Андрію Єрмаку.

Ігор Дуда