Захисникові з Прикарпаття Володимиру Лободюку посмертно присвоєно звання “Герой України”.

Відповідний Указ днями підписав Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Лободюк родом з Коломийського району Прикарпаття. Навчався у Коропецькому ліцеї з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Після закінчення Національної академії сухопутних військ у Львові вступив до лав 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Під час повномасштабного вторгнення став командиром мінометної батареї. 16 грудня 2022 року старший лейтенант загинув на Донеччині в ближньому бою з “вагнерівцями”. Володимирові назавжди 22 роки.

Шана і вічна пам’ять нашим Героям, які віддали життя за Україну.