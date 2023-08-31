Президент України посмертно нагородив вісьмох військових з Тернопільщини орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступеня, а також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Про це йдеться в указі глави держави, передає Суспільне.
Зокрема, орден Богдана Хмельницького III ступеня присвоєно лейтенанту Дорохову Валерію Валерійовичу.
Орден “За мужність” II ступеня присвоєну – старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.
Орден “За мужність” III ступеня присвоєно:
- старшому сержанту Барні Олегу Степановичу
- старшині Гуменюку Олегу Мирославовичу
- старшому солдату Гурмусу Богдану Івановичу
- молодшому сержанту Побігуну Ігору Михайловичу
- старшому солдату Твардовському Юрію Михайловичу
- старшому солдату Шафранському Анатолію Михайловичу
- старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.
Нагороди загиблим бійцям президент присвоїв за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.