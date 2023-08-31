Президент нагородив орденами вісьмох захисників з Тернопільщини. Посмертно…

Президент України посмертно нагородив вісьмох військових з Тернопільщини орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступеня, а також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі глави держави, передає Суспільне.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького III ступеня присвоєно лейтенанту Дорохову Валерію Валерійовичу.

Орден “За мужність” II ступеня присвоєну – старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.

Орден “За мужність” III ступеня присвоєно:

старшому сержанту Барні Олегу Степановичу

старшині Гуменюку Олегу Мирославовичу

старшому солдату Гурмусу Богдану Івановичу

молодшому сержанту Побігуну Ігору Михайловичу

старшому солдату Твардовському Юрію Михайловичу

старшому солдату Шафранському Анатолію Михайловичу

старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.

Нагороди загиблим бійцям президент присвоїв за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.