Президент України посмертно нагородив вісьмох військових з Тернопільщини орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступеня, а також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі глави держави, передає Суспільне.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького III ступеня присвоєно лейтенанту Дорохову Валерію Валерійовичу.

Орден “За мужність” II ступеня присвоєну – старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.

Орден “За мужність” III ступеня присвоєно:

  • старшому сержанту Барні Олегу Степановичу
  • старшині Гуменюку Олегу Мирославовичу
  • старшому солдату Гурмусу Богдану Івановичу
  • молодшому сержанту Побігуну Ігору Михайловичу
  • старшому солдату Твардовському Юрію Михайловичу
  • старшому солдату Шафранському Анатолію Михайловичу
  • старшому сержанту Шубалому Ігору Михайловичу.

Нагороди загиблим бійцям президент присвоїв за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.