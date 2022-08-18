“Представник благодійного фонду” виманив у тернополянки гроші, які вона збирала для ЗСУ

Телефонний шахрай зняв з картки жительки Тернополя 35 000 гривень. Жінка звернулася за допомогою до працівників Тернопільського райуправління поліції.

За словами потерпілої, в одній із соцмереж вона розмістила оголошення про збір коштів на потреби захисників. У месенджер їй написала жінка нібито з Польщі, запевнила, що хоче допомогти, але кошти перерахує лише через офіційний благодійний фонд.

Відтак до тернополянки зателефонував незнайомець, який представився представником благодійного фонду. Під час розмови сказав, що на рахунок тернополянки хочуть переказати кошти з-закордону, але для зарахування грошей треба провести деякі операції. За порадою телефонного незнайомця жінка зайшла в свій банківський додаток і ввела там дані, які продиктував шахрай. Внаслідок таких маніпуляцій з рахунку тернополянки зникло 35 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.