“Представник благодійного фонду” поцупив у тернополянки гроші, які вона збирала на автомобіль для військових

Тернополянка хотіла отримати грошову допомогу від благодійників, а натрапила на шахраїв. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити особу зловмисника.

Жінка в соцмережі розмістила оголошення про збір коштів на автомобіль для військових. До неї зателефонував невідомий та представився працівником благодійного фонду. Він запропонував фінансову допомогу та попросив перейти за посиланням, яке надішле в смс-повідомленні, аби заповнити усі реквізити для надходження грошей.

Потерпіла ввела банківські персональні дані. Аферист зателефонував знову і попросив підтвердити вхід в мобільний додаток, нібито для зарахування коштів. За певний проміжок часу тернополянка отримала сповіщення про списання з картки майже 9 000 гривень. Вона зателефонувала в поліцію. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Працівники поліції застерігають: не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Також ніколи не повідомляйте пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код третім особам по телефону. Проявіть розсудливість та обачність!