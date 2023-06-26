Сьогодні, 26 червня, працівники НАБУ на робочому місці затримали голову Тернопільської обласної ради від партії ВО “Свобода” Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє видання Тернополяни з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією видання, кримінальна стаття, за якою затримали голову облради пов’язана з переміщеннями осіб через державний кордон. Також є інформація, що це пов’язано із гуманітарною допомогою.

Наразі Михайла Головка везуть в ізолятор в Київ.

Інформацію про затримання підтвердив і нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець”. За його словами, керівництво облради підозрюють в отриманні хабарів.

“Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І так би мовити поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі, наскільки я знаю його передали їм десь по дорогах. Ну, цікаво, цікаво, як будуть реагувати потім ось ці наші місцеві політики, ЗМІ, правоохоронці, як будуть розвиватися події. Тому що якось заступники, голова обласної ради Михайло Головко. Ніби так говорять, що така ситуація є. Надіюся, що це неправда, але якщо це правда, то Тернопіль пробиває чергове дно”, – відзначив Андрій Богданець.