Служба безпеки України викрила механізм розкрадання коштів під час виробництва електроенергії в Черкаській області, схему організував місцевий житель у 2019 році.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за інформацією слідства, зловмисник скористався нормою в законодавстві, яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну “зелену” електроенергію і продавати її державі, проте приватне домогосподарство не може мати потужність понад 30 кВт.

“Тому зловмисник вирішив обійти законодавство і замість реєстрації одного великого підприємства вирішив продавати електроенергію від імені 100 приватних домогосподарств. При цьому електрогенерувальні установки, які належать зазначеній особі, розміщені на земельних ділянках, де відсутні житлові або інші будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у сфері енергетики і свідчить про використання такого об’єкта в промислових масштабах під виглядом великої кількості приватних домогосподарств”, – йдеться в повідомленні.

Схема давала змогу без отримання ліцензії за спрощеною процедурою протягом 2019-2020 рр. отримувати кошти за “зеленим” тарифом. За оцінками фахівців, сума збитку може становити близько 40 млн грн.

Крім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ця ситуація негативно позначається на стабільності роботи енергосистеми України, а також погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.

Наразі вживаються заходи, зокрема в рамках зареєстрованого за цим фактом кримінального провадження, щодо притягнення до відповідальності причетних осіб.

Цікаво, що Тернопільщина посідає одне з перших місць в Україні за кількістю так званих домашніх сонячних електростанцій. Невже і у нас застосовують подібні злочинні схеми? Пишіть у коментарях.