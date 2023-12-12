Шахраї, як тільки отримують конфіденційну інформацію, одразу спустошують банківські картки довірливих людей. 29 тисяч на двох жителях Тернопільської області заробив аферист.

У обох випадках до людей телефонував невідомий, представлявся працівником фінансової установи та розповідав історію про те, що хтось намагається отримати доступ до електронного гаманця клієнті банку.

Жертви вірили й без вагань погоджувалися розв’язувати проблему із додзвонювачем. Як наслідок – жителька Козівської громади втратила 10 тисяч, а у мешканка Тернопільського району з картки щезло 18500 гривень.

Уже у ході перевірки працівники поліції з’ясували, що до обох потерпілих телефонував невідомий з одного і того ж номера.

Будьте обережні та дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Перевіряйте ідентифікацію: працівники банку ніколи не будуть вимагати від вас під час телефонного дзвінка конфіденційні дані, такі як паролі чи PIN-коди.

Не надавайте особисту інформацію: не повідомляйте невідомим особисті дані, номери карток чи іншу конфіденційну інформацію.

Перевіряйте дзвінки: запам’ятайте, що ви завжди можете перевірити вірогідність дзвінка, звернувшись безпосередньо до банку за офіційними контактами, але не за номером, який вам дали невідомі особи.

Повідомляйте про підозрілі випадки: якщо вам стає відомо про спроби аферистів, негайно повідомте банк і правоохоронні органи.