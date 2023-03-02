Рятувальники Тернопільщини отримали нову сучасну техніку, що значно підвищить їхню ефективність при ліквідації пожеж та наслідків інших надзвичайних подій та ситуацій.

За кошти державного бюджету придбано 10 пожежних автомобілів на шасі ISUZU. Нові автоцистерни відрізняються від застарілих аналогів більшою потужністю двигунів, продуктивнішими пожежними насосами та можливістю вивозу більшої кількості води. Крім того, всі машини вже оснащені сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. Ці транспортні засоби призначені для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежегасіння та пожежно-технічного озброєння. Вони можуть гасити пожежі водою та повітряно-механічною піною.

Вже сьогодні нові автомобілі вирушили до підпорядкованих підрозділів, де їх поставлять в бойовий розрахунок та використовуватимуть за призначенням. Завдяки цьому придбанню бійці Служби порятунку зможуть ще більш ефективно та швидко реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати безпеку життя та майна громадян.

Перед відправкою техніки до місць дислокації співробітники Промислової компанії “Пожмашина” провели для рятувальників практичний майстер-клас. Вони

розповіли про можливості нових автоцистерн та продемонстрували особливості їхньої роботи. Теоретичні знання в нерозривному тандемі з практичними дадуть вогнеборцям можливість ефективно відпрацювати під час ліквідації НС вже під час першого виїзду на новій техніці.