Фахівці Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» продовжують досліджувати повітря у Тернополі після пожежі на пінопластовому заводі.

Черговий відбір проб та дослідження взірців атмосферного повітря вони здійснили 11 вересня о 10-ій ранку.

– За результатами дослідження даних взірців перевищень гранично допустимих концентрацій вмісту фенолу і формальдегіду не виявлено, – повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. – В досліджуваних пробах атмосферного повітря на вулиці Чернівецькій вміст фенолу не перевищує ГДК і складає – менше 0,004 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3 та формальдегіду – менше 0,01 мг/м3 при нормі 0,035мг/м3; на вулиці Торговиця вміст фенолу не перевищує ГДК і складає менше 0,004 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3 та формальдегіду – менше 0,01 мг/м3 при нормі 0,035 мг/м3. Відповідно до проведених досліджень у вище зазначених точках вміст фенолу та формальдегіду в атмосферному повітрі не перевищує гранично допустимої концентрації.

У Центрі зазначають, що проведення замірів атмосферного повітря у встановлених точках продовжуються, про їх результати буде повідомлено додатково.