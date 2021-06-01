Понад три тисячі жителів Тернопільщини отримали повторні щеплення від COVID-19. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. А загалом першою дозою вакцинували майже 35 тис. жителів краю.

Наразі в області вакцинують від COVID-19 визначені категорії населення. Незабаром у регіоні планують розпочати масове щеплення.

“У травні розпочалась вакцинація жителів області другою дозою вакцини від коронавірусу. Загалом в області вже 34819 людей є вакцинованими від COVID-19, другою дозою – 3018. В області зараз розглядається питання розгортання програми вакцинації проти COVID-19. Зокрема, йдеться про розширення можливостей, а саме масової вакцинації населення від коронавірусу”.

Втім, коли розпочнеться масова вакцинація на Тернопільщині, наразі невідомо. Поки що в Україні проводять щеплення у трьох центрах масової вакцинації населення проти COVID-19 – в Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові — на базі стадіону «Арена Львів» та Одесі — на базі стадіону Одеської юридичної академії. Там щеплюють вакциною CoronaVac, що вироблена компанією Sinovac.