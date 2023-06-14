Майже щодня працівники поліції документують різноманітні види шахрайств від яких потерпають мешканці області. Аферисти входять в довіру та незаконним шляхом привласнюють кошти.

Аферисти не залишили осторонь 22-річного тернополянина, який хотів підзаробити. В мережі Інтернет він знайшов допис про можливість заробити на спортивних ставках. Він зв’язався з автором допису й узгодив умови. Спершу він надійслав невелику суму, а вже через декілька днів йому написав пройдисвіт й повідомив про чималий виграш. Однак обов’язкова умова для отримання коштів була сплата страхового внеску.

Аферист пообіцяв, що ці гроші повернуться хлопцеві. Тож заявник без роздумів здійснив транзакцію на суму більше 13 000 гривень. Натомість через певний час він збагнув, що його ошукали, адже автор допису видалив публікацію та вимкнув телефон.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.