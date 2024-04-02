Чи не щодня довірливі мешканці області потерпають від рук аферистів. Все більших обертів набирає шахрайська пастка, пов’язана з отриманням посилки. Громадянам у месенджерах надходять повідомлення начебто від пошти про те, що відсутня або неправильна адреса, тому неможливо доставити передачу. Поліцейські застерігають жителів бути обачними й обережними.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 35-річна жителька обласного центру. Вона розповіла, що невідомі, шахрайським способом заволоділи її коштами. Напередодні потерпіла отримала сповіщення у мобільному додатку про проблеми із посилкою. Меседж надійшов від облікового запису «Пошта».

Тернополянка відкрила повідомлення в якому йшлося про неправильну вказану адресу. Оскільки жінка дійсно очікувала на передачу, то нічого не запідозрила й перейшла за посиланням, заповнила анкетні дані та ввела реквізити банківської картки. За деякий час потерпіла побачила транзакцію за інтернет-послуги, яку не здійснювала. З електронного гаманця аферисти зняли 50 євро.

Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативні заходи, аби встановити зловмисників.

Щоб не потрапити у пастку шахраїв необхідно дотримуватися наступних правил:

ні за яких обставин не переходьте за сумнівними посиланнями;

дані про надходження посилки отримуйте лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перед введенням конфіденційних даних, перевірте правдивість адреси сайту;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо у мобільні додатки;

розраховуйтеся за товар лише після його отримання.

Розкажіть про шахрайську схему знайомим та родичам.

Якщо ви зрозуміли, що вас ошукали аферисти, телефонуйте на лінію «102».