Повернувся за коробкою: у крамниці побутової техніки в Тернополі “на гарячому” спіймали злодія

Зловмисник, викравши з магазину порохотяг, повернувся туди вдруге, аби прихопити коробку з побутової техніки. Його й затримав охоронець торгового закладу та повідомив про злочин поліцейських.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся охоронець торгового закладу і повідомив, що зупинив невідомого чоловіка, котрий намагався винести з магазину меблів коробку з-під побутової техніки. Переглянувши відео з камер спостереження, з’ясувалося, що зловмисник напередодні вчинив крадіжку побутової техніки.

Як з’ясувалося, тернополянин уже неодноразово судимий за майнові злочини. Цього разу спокусився на вживаний порохотяг з салону меблів. Винісши техніку, вирішив повернутися за упаковкою, адже розумів, що інакше до ломбарду крадене не здасть.

23-річного крадія затримали на місці злочину. Йому оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу, також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.