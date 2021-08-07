Колишнього мера Чорткова Михайла Вербицького звинувачують у крадіжці овочів.

Про це у Фейсбуці повідомив Роман Коцюбович.

Чоловік написав, що заскочив колишнього посадовця на власному городі.

“4 серпня 2021 року, незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля бувшого локатора, завітав на автомобілі “Нива” непрошений гість бувший мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілка головок капусти. І ось чим це закінчилося”, – ідеться у дописі.

У коментарях користувачі висловлюють обурення таким вчинком, а також жартують з цього приводу:

“Від попередньої посади звичка залишилась”.

“Може хлоп городи сплутав,жінка послала на свій,-а коли він там був останній раз?!”.

“зате ви зробили його ну дуже популярним))) на всю Україну)”.

“Посаду втратив, а навички – вони назавжди”.

“Скільки років не купував як був при владі а тепер не охота тратитись.Вирішив в такий спосіб а про наслідки не думав.Забув що є така штука як інтернет вже нічого не скриєш ,але владнати точно можна.Бо корумповані всі гілки влади.”

“Треба було заставити з’їсти те все на місті і заплатити за збитки”.

“Дуже стидно що у нас був такий мер якому ми довіряли просто жах”.



