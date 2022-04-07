Поцупив 2800 доларів: на Тернопільщині переселенець з Харкова обікрав своїх земляків

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує 48-річному чоловіку, який привласнив грошові кошти в знайомих.

На лінію «102» надійшло звернення від жительки Харківської області, яка тимчасово проживає в Підволочиську. Вона попросила розшукати друга сім’ї, якого вона підозрює у викраденні заощаджень у розмірі 2800 американських доларів.

Працівники відділення поліція №5 смт. Підволочиськ встановили, що заявниця винаймає будинок спільно з приятелями. Одного дня, коли її не було вдома, знайомий посварився зі своєю співмешканкою та пішов на злочин. Він обнишпорив чужі речі, знайшов сховок з грошима та зник.

У ході розшукових заходів підозрюваного знайшли в Гусятині. У скоєному він зізнався. Грошові кошти правоохоронці вилучили. Причину свого поступку він пояснив скрутним матеріальним становищем.

За фактом крадіжки поліцейські територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 185 ( крадіжка) Кримінального кодексу України.