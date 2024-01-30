Суд засудив чоловіка до 2 років іспитового терміну.

У Тернопільській області чоловік ресторані влаштував стрілянину. Про це йдеться у вироку Лановецького райсуду, передає Crimezone.

За даними суду, чоловік перебуваючи на території біля входу в ресторан «City Life», що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1А, м. Ланівці, Кременецького району, Тернопільської області, діючи з хуліганських мотивів, проявляючи особливу зухвалість, та не реагуючи на зауваження оточуючих осіб, взяв у руки заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, а саме дев’ятизарядний револьвер моделі «PROFI 4.5», під патрони Флобера калібру 4 мм промислового виготовлення, виробництва компанії «ZBROIA», м. Харків, Україна, що є придатним для стрільби, спрямував дуло револьвера в напрямку осіб, які там перебували та здійснив сім пострілів, створюючи реальну загрозу життю і здоров’ю громадян.

Внаслідок вказаних хуліганських дій, одна травматична куля випущена ним із револьвера моделі «PROFI 4.5» влучила у потерпілого, спричинивши йому ушкодження 2-го пальця лівої ноги, яке за ступенем тяжкості належить до легкого тілесного ушкодження, та ще одна травматична куля влучила у чоловіка заподіявши йому фізичну біль в області паху, не спричинивши тілесних ушкоджень.

Вказані дії обвинуваченого органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України – як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Суд засудив чоловіка до 2 років іспитового терміну.