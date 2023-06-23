Потрібна допомога: багатодітна сім’я з Тернопільщини після пожежі залишилася без даху над головою. ФОТО

Багатодітна сімʼя зі Скалатської громади, що на Тернопільщині, залишилась без даху над головою. Їхній будинок та господарські будівлі погоріли у пожежі.

Наразі родина потребує допомоги усіх небайдужих, пише Файне місто.

Багатодітна сім’я Осаулко живе у селі Панасівка. На початку червня їх спіткало горе – згорів рідний дім. Ніхто не був готовий до такого. У сім’ї п’ятеро діток, які зростають у злагоді, займаються в музичній школі, але зараз всі змушені виживати.

Вогонь нищив все на своєму шляху

Як розповіла Файному місту мама Галина Осаулко, вогонь пошкодив житлові та господарські будівлі. В будинку повністю згорів дах, полум’я знищило близько 20 кв м оселі. Не вціліла жодна кімната. Також знищена літня кухня, а там був газовий балон та все кухонне начиння.

Свійських тварин ледве врятували. Пані Галина каже, що вийшла тоді, коли вже все горіло і було в димую. Тому вона повідчиняла двері та випустила їх, а ті розбіглися хто куди. Свиней не могли випустити, тому пожежники заливали приміщення, де вони були водою, щоб свині не згоріли. Тварини трішки обпеклися, але живі.

Сімʼя досі живе в цьому будинку в єдиній кімнаті яка уціліла. Мама та 5 дітей змушені виживати в одній кімнаті. Худобу утримують просто під відкритим небом.

Родина допомагала всім, а тепер підтримка потрібна їм самим

Сімʼя Осаулко активно долучається та фінансово підтримує багато відкритих зборів на потреби ЗСУ. Мама діточок Галина займається приготування випічки для військових . Навіть малеча не сидить осторонь. На різдвяні свята п’ятеро діточок наколядували чималу суму грошей, а виручені кошти передали бійцям на фронт.

Родина допомагала усім, чим могла. Тепер і їм самим потрібна допомога.

Зібрати треба 200 000 гривень

Станом на 22 червня збір коштів актуальний. Гроші збирають як готівкою, так і переказами на карту. Разом вже зібрали 90 000 гривень.

Але цього недостатньо для великої родини. Щоб повернутися до нормального життя, сім’ї загалом необхідно 200 000 гривень.

Кожна гривня допоможе сімʼї у цей скрутний час.

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