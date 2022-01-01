Потерпіли молоді люди: на Тернопільщині зіткнулися автомобіль і рейсовий автобус

Автопригода за участю легкового автомобіля та автобуса сталася 31 грудня близько 1-ої години ночі неподалік села Озерна.

На місце події виїжджала бригада швидкої. Унаслідок зіткнення легкового авто і рейсового автобуса травмувалися троє пацієнтів. Про це повідомляють Т1 Новини з посиланням на директора Центру ЕМД Михайла Джуса.

“22-річну жінку, із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною потиличної ділянки голови, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Зборівську райлікарню. 20-річного пацієнта із гострою реакцією на стрес та 21-річного пацієнта, із підозрою на закриту черепно-мозкову травму, садном потиличної ділянки голови, після наданої медичної допомоги, залишено на місці події”, – йдеться у повідомленні.