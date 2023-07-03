На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено послушника Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію рф проти України.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

До початку повномасштабного вторгнення рф він працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди.

Втім, після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте».

Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і дискредитував українських захисників.

Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

– ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.