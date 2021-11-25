Аварія за участі чотирьох автомобілів сталася у Тернополі на проспекті Злуки. Іномарки отримали механічні пошкодження. На щастя, ні водії, ні пасажири не постраждали.

Як зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, ключова причина ДТП – порушення правил маневрування та перевищення швидкості.

«Водій, керуючи транспортним засобом Nissan та виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який рухався в зустрічному напрямку, як наслідок — відбулося зіткнення. За інерцією транспортний засіб Renault відкинуло на припарковані автомобілі BMW та Opel. В результаті ДТП усі вищевказані транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На 35-річного водія автомобіля Nissan патрульні склали протокол за ст. 124 – порушення ПДР, що спричинило ДТП».

Поліціянти закликають водіїв уважно стежити за дорожньою обстановкою та не порушувати правил дорожнього руху.