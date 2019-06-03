На Кременеччині нелюди, аби позбутися тварини, вдалися до жорсткого вчинку.

Спочатку вони вкинули цуценя у мішок, а потім зав’язали та вивезли у поле. Там тварину у багнюці і знайшов Andriy Nazarenko. Чоловік випадково проїжджав з друзями цією місцевістю, повідомляє МедіаТОР.

“Сьогодні нас доля випадково загнала в поля і селами Кременеччини, але це було з певною місією – врятувати життя собаки. Як так можна з живим створінням робити? В пакеті зав’язати, в болоті грязі покинути. Зараз Веземо до Тернополя”, – написав чоловік у мережі Фейсбук.