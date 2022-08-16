Посадовця з Тернопільщини, котрий спокусився на хабар, будуть тримати за гратами. ФОТО

Посадовець, що отримав 19 тис грн неправомірної вигоди, таки перебуватиме під вартою.

За принципової позиції прокурора Кременецької окружної прокуратури судом взято під варту директора державного підприємства, підозрюваного в отриманні наприкінці липня 2022 року 19 тис грн за відпуск паливної сировини за заниженою вартістю.

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тримання під вартою підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди, однак суддя Кременецького районного суду застосував до особи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Не погодившись з таким рішенням суду прокурор подав апеляційну скаргу, яку Тернопільським апеляційним судом розглянуто та задоволено, підозрюваного таки взято під варту з визначенням майже 100 тис грн застави.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.