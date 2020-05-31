Журнал “Forbes Україна” вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. Загальна сума їхніх статків оцінюється в 31 мільярд доларів. А мільярдерами в цьому списку є вісім людей.

На першому місці рейтингу Forbes опинився Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 2,8 мільярда доларів. Видання відзначає, що це в шість разів менше, аніж було в олігарха у 2013 році.

На другому місці – Віктор Пінчук з 1,4 мільярда доларів. Стільки ж має і Петро Порошенко, який на третьому місці. При цьому Порошенко вернувся у список мільярдерів Forbes через п’ять років. У 2014 році він мав 1,3 мільярда доларів, а вже у 2015 році видання нарахувало у нього “лише” 930 мільйонів доларів.

Тетє місце Порошенка у списку товтосумів оригінально прокоментував голова Національного корпусу Андрій Білецький. Політик вважає, що тепер вигуки Порошенка “Дякую!” придбали новий сенс.

“За цей результат Петро Олексійович дякує усім, хто повівся на вишиванки і повірив, що він – патріот і навіть націоналіст. Дякує кожному українцю, який сподівався на нього і істерично захищав, поки п’ятий президент грабував країну і виводив гроші в офшори. Без вас усіх Петро Олексійович не впорався б”, – написав Білецький у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що в 2015 році Порошенко був у цьому рейтингу на 8 місці, а в 2016 – на шостому.

“П’ять років наполегливої роботи на посаді президента – і ось головне досягнення. Шкода, що на другий термін не залишився. Напевно, був би першим і єдиним мільярдером”, – пише Білецький.

За інф. 24tv.ua/ і znaj.ua.